Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:26

Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir?

Müge Anlı’daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü? DJ Gezgin Mehmet Karahan olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen DJ Gezgin olayı milyonların merak konusu haline geliyor. Bu isimle bilinen asıl adı Mehmet Karahan olan Radyocunun ölümüne dair ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise izleyenler “DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeminde gelen, DJ Gezgin olarak bilinen Radyocu Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili tüyler ürperten detaylar...

Atv ekranlarının sevilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Karahan isimli DJ Gezgin'in ölümü ile ilgili cinayet iddialarına her geçengün bir ynisi daha ekleniyor. Olaydaki sır perdesi aralanırken öte yandan "DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayetine dair merak edilen detaylar...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! DJ Gezgin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor... Tüyler ürperten detaylar

DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! DJ Gezgin'in ölümünde sır perdesi aralanıyor... Tüyler ürperten detaylar

Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı.Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi.Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…
Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi illere kar yağışı geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA