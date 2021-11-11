Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:03 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:04

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen “MPİ On Numara sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “MPİ 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"On Numara sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canı çekilişi sonucunda belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "MPİ 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (11 KASIM)

Milli Piyango Online ile 11 Kasım MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Kasım On Numara sonuçları

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA