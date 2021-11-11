Geçtiğimiz sezondan beri yayınlanan ve Docotor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin son bölümünde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir. Yeni bölümü izlemek isteyenler, Sadakatsiz 38. son bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı
SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE EKRANI! SADAKATSİZ 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!
Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.
Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz...
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum