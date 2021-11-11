Geçtiğimiz sezondan beri yayınlanan ve Docotor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin son bölümünde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir. Yeni bölümü izlemek isteyenler, Sadakatsiz 38. son bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı



SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE EKRANI! SADAKATSİZ 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?