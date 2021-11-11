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Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:44 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:44

Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı

Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi, son bölümünde heyecanı zirveye çıkarmıştı. Dün akşam yayınlanan son yeni bölümü kaçıranlar, Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm izle seçeneği! Sadakatsiz 38. yeni bölüm canlı izle

Geçtiğimiz sezondan beri yayınlanan ve Docotor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin son bölümünde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir. Yeni bölümü izlemek isteyenler, Sadakatsiz 38. son bölüm tamamı kesintisiz izleme ekranı seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE EKRANI! SADAKATSİZ 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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