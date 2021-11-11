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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin kişilik personel alımı yapılacağını müjdeledi. Hal böyleyken atama bekleyen binlerce kişi konuyla ilgili olarak “2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı Bakan Fahrettin Koca’dan da açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli mi? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin kişilik atama yapılacağı duyurusunu yapmasının ardından binlerce kişi "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirildi. İşte diğer detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?
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