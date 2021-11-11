Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin kişilik atama yapılacağı duyurusunu yapmasının ardından binlerce kişi "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirildi. İşte diğer detaylar...