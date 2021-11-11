Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı MPİ (10 Kasım)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi tamamlandı. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayan çekilişte 6 şans numarayı doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu noktada, 10 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte MPİ ile 10 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 10 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları...
10 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de düzenlendi. Çekilişler Milli Piyango TV adresinden canlı aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve 1.018.949,24 TL büyük ikramiye devretti.
Şans Topu'nda bu akşam kazandıran numaralar: 6+9+15+30+32-14
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.