10 Kasım güncel koronavirüs Kovid-10 tablosu yayınlandı mı? Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 28 bin 662 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 196 vatandaşımızında salgın nedeniyle vedat ettiği duyuruldu. Bir süredir Kovid-19 tablosu stabil bir şekilde ilerlerken, bugünkü rakamları merak edenler, 10 Kasım 2021 günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Kasım Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylar az önce açıkladı. İşte bugünün rakamları;