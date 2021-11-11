10 Kasım güncel koronavirüs Kovid-10 tablosu yayınlandı mı? Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 28 bin 662 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 196 vatandaşımızında salgın nedeniyle vedat ettiği duyuruldu. Bir süredir Kovid-19 tablosu stabil bir şekilde ilerlerken, bugünkü rakamları merak edenler, 10 Kasım 2021 günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…
10 Kasım Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylar az önce açıkladı. İşte bugünün rakamları;
VAKA SAYISI: 28 bin 662
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859
VAKA SAYISI: 27 bin 824
VEFAT SAYISI: 187
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255
VAKA SAYISI: 25 bin 304
VEFAT SAYISI: 200
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852
VAKA SAYISI: 27 bin 474
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584
VAKA SAYISI: 28 bin 193
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 29 bin 764
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366