Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve ligde aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmiş, şampiyonluk inancını oluşturmuştu.
Sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğuna da oturan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisiyle birlikte düşüşe geçti ve ligde son 4 haftayı galibiyet yüzü göremeden kapattı.
4 haftalık süreçte Vitor Pereira zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, rakibi Trabzonspor'un da 10 puan gerisine düştü.
Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde takıma katılan ve tüm taraftarı heyecanlandıran Mesut Özil ise Vitor Pereira ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geldi.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Mesut Özil'e bir uyarıda bulundu. Koç, "Vitor Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut Özil'in artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada bir hashtag çalışması başlatarak dünyaca ünlü yıldızları Mesut Özil'e destek oldu.
#YanındayızÖzil etiketiyle Mesut Özil'e destek olan taraftarlar, Ali Koç'a da tepkilerini göstermeye devam etti.
İşte taraftarın Mesut Özil için yaptığı yorumlar...
"Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz #yanındayızÖzil"
"Seni Alex'in yalnızlığına bırakmayacağız #YanındayızÖzil"
"Senin harcanmana bu taraftar izin vermez"
"Mesut Özil Fenerbahçe'nin ligde en çok gol atan oyuncusu. Fazla süre alsa sahaya daha iyi odaklanır."
"Uçağı takip edilen adamı saçma şeylere malzeme etmeye çalışıyorlar bunlara gelmeyiz #YanındayızÖzil"
33 yaşındaki Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı.
İdmana katılan tüm futbolcular, sahaya önceden çıkan teknik ekibin elini sıktıktan sonra çalışmaya başladı. Isınma hareketleriyle başlayan, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla devam etti.
ALİ KOÇ İZLEDİ
Tesislerde bugün basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Ali Koç da beraberindeki yöneticilerle antrenmanı izledi. Basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Koç'un neşeli olduğu gözlendi.