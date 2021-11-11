Son dakika: Ali Koç’tan Pereira açıklaması! ’Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun...’

Son dakika...Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Sarı-lacivertli camiada yeni teknik adam arayışlarının başladığı haberleri çıkmıştı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli hocayla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İşte Ali Koç'un Galatasaray derbisi ve Pereira ile ilgili sözler...
Teknik direktör aramadıklarını ifade eden Koç, "Ben hoca ararsam senin haberin olur dedim. Biz arkadan iç çevirecek insanlar değiliz." şeklinde konuştu.
"GALATASARAY DERBİSİNİ KAYBEDERSEK..."
Derbiyi kazanacaklarını söyleyen Ali Koç, "Galatasaray deplasmanına gidip o maçı kazanacağız. Galatasaray maçında Allah korusun ters sonuç çıkarsa yine radikal değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz hocamızın arkasındayız." dedi.
Gazetelerde çıkan haberlerin gerçi yansıtmadığını belirten Koç, Pereira ile yola devam edeceklerini kesin bir dille ifade etti.
Teknik adam aramaları durumunda ilk olarak bunu Pereira'ya söyleyeceklerini belirten Koç, şöyle konuştu:
Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık.
10 puan çok yüksek puan farkı gibi gelebilir ama unutmayın ki bir takım arayı açtı. Ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimizle aynı sıralamalardayız.
Oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor.
Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Fenerbahçe, hocamızın arkasından iş çevirmiyor.