Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç'tan Pereira açıklaması! 'Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun...'
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:31 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:32

Son dakika: Ali Koç'tan Pereira açıklaması! 'Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun...'

Son dakika: Ali Koç’tan Pereira açıklaması! ’Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun...’

Son dakika...Süper Lig'in son 4 haftasında 3 yenilgi 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın geleceği tartışılıyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tartışmalara son noktayı koydu. Pereira'nın arkasında olduklarını dile getiren Koç, Galatasaray derbisi için de iddialı konuştu. Koç, "Galatasaray'ı yeneceğiz. Yenemezsek de Pereira'yı göndermeyeceğiz" dedi.

Son dakika...Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Sarı-lacivertli camiada yeni teknik adam arayışlarının başladığı haberleri çıkmıştı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli hocayla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İşte Ali Koç'un Galatasaray derbisi ve Pereira ile ilgili sözler...

Teknik direktör aramadıklarını ifade eden Koç, "Ben hoca ararsam senin haberin olur dedim. Biz arkadan iç çevirecek insanlar değiliz." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY DERBİSİNİ KAYBEDERSEK..."

Derbiyi kazanacaklarını söyleyen Ali Koç, "Galatasaray deplasmanına gidip o maçı kazanacağız. Galatasaray maçında Allah korusun ters sonuç çıkarsa yine radikal değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz hocamızın arkasındayız." dedi.

Gazetelerde çıkan haberlerin gerçi yansıtmadığını belirten Koç, Pereira ile yola devam edeceklerini kesin bir dille ifade etti.

Teknik adam aramaları durumunda ilk olarak bunu Pereira'ya söyleyeceklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık.

10 puan çok yüksek puan farkı gibi gelebilir ama unutmayın ki bir takım arayı açtı. Ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimizle aynı sıralamalardayız.

Oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor.

Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Fenerbahçe, hocamızın arkasından iş çevirmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ali Koç'tan Pereira açıklaması! 'Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA