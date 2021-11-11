Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Trondsen-Vida pozisyonuyla ilgili TFF'ye yazı gönderdi! Olay olmuştu...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:04 Son Güncelleme: 11.11.2021 12:42

Son dakika: Beşiktaş Trondsen-Vida pozisyonuyla ilgili TFF'ye yazı gönderdi! Olay olmuştu...

Son dakika: Beşiktaş Trondsen-Vida pozisyonuyla ilgili TFF’ye yazı gönderdi! Olay olmuştu...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, TFF'ye bir yazı gönderdi. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma bordo mavililerin son dakikada attığı golle 2-1 sonuçlanmıştı. Beşiktaş yönetimi ve taraftarı Norveçli oyuncu Trondsen'in Vida'ya yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu iddia etmişti. Siyah-beyazlılar bu pozisyonla ilgili federasyona yazı gönderdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş camiasından Trabzonspor maçının hakemi ve VAR sistemine tepkiler devam ediyor. Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi.

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçında Vida'nın Trondsen tarafından itildiği pozisyonla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaptı. Pozisyona dair VAR operatörü tarafından VAR hakemine gönderilen görüntüler soruldu. Hangi görüntünün ekrana getirilip incelendiği hakkında bilgi istedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Dün yayıncı kuruluşu ziyaret eden Beşiktaş yönetimi, yaptıkları görüşmede son maçta yaşadıkları görüntü konusundaki rahatsızlığını dile getirmişti.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip ezeli rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında 10 puan geriye düştü.

2-1 sonuçlanan zorlu müsabakada bazı hakem kararları tartışılmıştı. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Vida ile bordo-mavili yıldız Trondsen arasındaki pozisyon da gündeme geldi.

Beşiktaş cephesi penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirmişti. Bu pozisyon sosyal medyada farklı açılardan çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında siyah-beyazlı camia harekete geçti ve TFF'ye yazılı başvuru yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş Trondsen-Vida pozisyonuyla ilgili TFF'ye yazı gönderdi! Olay olmuştu...
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