Son dakika haberi... Lionel Messi'yi PSG'e kaptıran Barcelona'da taşlar yerinden oynamıştı. Efsanesi Xavi Hernandez'i göreve getiren Katalan deviyle ilgili iki eski başkan adayından çok konuşulacak iddialar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
İspanyol futbolunun Real Madrid ile birlikte en büyük takımı olan Barcelona sezon başında yaşadığı maaş krizi sebebiyle Lionel Messi'yi kaybetmişti.
Barcelona, 21 yıl takımın formasını giyen Messi dışında Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e vermek zorunda kaldı.
DEPAY VE AGÜERO'NUN TRANSFERİ YATACAKTI
Katalan devindeki kriz öyle büyüktü ki kaptan Pique yıllık ücretinde indirme gitmese Memphis Depay ve Sergio Agüero gibi transferlerin lisansları çıkmayacaktı.
KOEMAN GİTTİ, XAVI GELDİ
Sezona böyle bir durumla giren Barcelona'da işler istendiği gibi gitmedi. 10 hafta sonunda 15 puan alabilen Katalan devinde Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.
Sonraki 2 maçta Alaves ve Celta Vigo ile de berabere kalan Barcelona, efsane ismi Xavi Hernandez'i göreve getirdi ve şimdi alt yapısından çıkan genç oyuncularıyla küllerinden doğmanın hesaplarını yapıyor.
VICTOR FONTE: LAPORTA, MESSİ'Yİ GERİ GETİRMELİ
Bu arada Barcelona'da seçimde başkanlığı Joan Laporta'ya kaptıran Victor Fonte'den ilginç bir çıkış geldi.
Katalan radyosuna konuşan Fonte, "Messi'yi yeniden Barcelona'da görmek istiyorum. Laporta onu 2023'te takıma nasıl geri döndürebileceğini düşünmeli" dedi.
İngiliz Daily Star gazetesi ise PSG kariyeri iyi başlamayan Lionel Messi'nin yakın zamanda Barça'ya geri dönebileceğini yazdı.
TONI FREIXA: BARCELONA, CRISTIANO RONALDO'YU TRANSFER ETMELİ
Öte yandan Barcelona yönetimine eski başkan adayı Toni Freixa ise tarihi bir çağrıda bulundu.
Beteve'de yayınlanan La Porteria programında konuşan Freixa, Joan Laporta'nın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesi gerektiğini söyledi.
Freixa, "Ronaldo'yu bu takıma getirmenin bir zamanı varsa bu çılgınlığı yapmanın tam sırası. Yönetim bu transfer olasılığını kesinlikle değerlendirmeli" dedi.
Xavi'nin Barcelona'ya dönüşüyle ilgili de konuşan Freixa, "Xavi bu oyuncuları bir fikre ikna etmek için geldi. Bir şekilde futbol oynarken eğlenmelerini sağlamak istiyor. Onun gelişi mutlaka olumlu sonuç verecektir. Koeman döneminde yaşanan teknik direktör - oyuncu savaşı takımı bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.