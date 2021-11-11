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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:56 Son Güncelleme: 11.11.2021 11:02

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! 'Messi' derken şimdi de Ronaldo...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Son dakika haberi... Lionel Messi'yi PSG'e kaptıran Barcelona'da taşlar yerinden oynamıştı. Efsanesi Xavi Hernandez'i göreve getiren Katalan deviyle ilgili iki eski başkan adayından çok konuşulacak iddialar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Lionel Messi'yi PSG'e kaptıran Barcelona'da taşlar yerinden oynamıştı. Efsanesi Xavi Hernandez'i göreve getiren Katalan deviyle ilgili iki eski başkan adayından çok konuşulacak iddialar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

İspanyol futbolunun Real Madrid ile birlikte en büyük takımı olan Barcelona sezon başında yaşadığı maaş krizi sebebiyle Lionel Messi'yi kaybetmişti.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Barcelona, 21 yıl takımın formasını giyen Messi dışında Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e vermek zorunda kaldı.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

DEPAY VE AGÜERO'NUN TRANSFERİ YATACAKTI

Katalan devindeki kriz öyle büyüktü ki kaptan Pique yıllık ücretinde indirme gitmese Memphis Depay ve Sergio Agüero gibi transferlerin lisansları çıkmayacaktı.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

KOEMAN GİTTİ, XAVI GELDİ

Sezona böyle bir durumla giren Barcelona'da işler istendiği gibi gitmedi. 10 hafta sonunda 15 puan alabilen Katalan devinde Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Sonraki 2 maçta Alaves ve Celta Vigo ile de berabere kalan Barcelona, efsane ismi Xavi Hernandez'i göreve getirdi ve şimdi alt yapısından çıkan genç oyuncularıyla küllerinden doğmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

VICTOR FONTE: LAPORTA, MESSİ'Yİ GERİ GETİRMELİ

Bu arada Barcelona'da seçimde başkanlığı Joan Laporta'ya kaptıran Victor Fonte'den ilginç bir çıkış geldi.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Katalan radyosuna konuşan Fonte, "Messi'yi yeniden Barcelona'da görmek istiyorum. Laporta onu 2023'te takıma nasıl geri döndürebileceğini düşünmeli" dedi.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

İngiliz Daily Star gazetesi ise PSG kariyeri iyi başlamayan Lionel Messi'nin yakın zamanda Barça'ya geri dönebileceğini yazdı.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

TONI FREIXA: BARCELONA, CRISTIANO RONALDO'YU TRANSFER ETMELİ

Öte yandan Barcelona yönetimine eski başkan adayı Toni Freixa ise tarihi bir çağrıda bulundu.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Beteve'de yayınlanan La Porteria programında konuşan Freixa, Joan Laporta'nın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Freixa, "Ronaldo'yu bu takıma getirmenin bir zamanı varsa bu çılgınlığı yapmanın tam sırası. Yönetim bu transfer olasılığını kesinlikle değerlendirmeli" dedi.

Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! ’Messi’ derken şimdi de Ronaldo...

Xavi'nin Barcelona'ya dönüşüyle ilgili de konuşan Freixa, "Xavi bu oyuncuları bir fikre ikna etmek için geldi. Bir şekilde futbol oynarken eğlenmelerini sağlamak istiyor. Onun gelişi mutlaka olumlu sonuç verecektir. Koeman döneminde yaşanan teknik direktör - oyuncu savaşı takımı bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! 'Messi' derken şimdi de Ronaldo...
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