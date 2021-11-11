Xavi'nin Barcelona'ya dönüşüyle ilgili de konuşan Freixa, "Xavi bu oyuncuları bir fikre ikna etmek için geldi. Bir şekilde futbol oynarken eğlenmelerini sağlamak istiyor. Onun gelişi mutlaka olumlu sonuç verecektir. Koeman döneminde yaşanan teknik direktör - oyuncu savaşı takımı bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.