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Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:04 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:06

Son dakika: Mesut Özil için çarpıcı ifadeler: "F.bahçe'de teknik direktör olursa şaşırmam!"

Son dakika: Mesut Özil için çarpıcı ifadeler: F.bahçe’de teknik direktör olursa şaşırmam!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor maçından sonra Fenerbahçe taraftarları stad ve dışında "Yönetim istifa" diyerek hem yönetime hem de Vitor Pereira'ya tepkisini gösterdi. F.Bahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra yönetim Pereira'nın gönderilmesini istemiş fakat Ali Koç, Pereira'ya derbide son kez şans verilmesini istemişti. Yeni teknik direktör adayları ortaya çıkarken SABAH Spor yazar Ömer Üründül, Mesut Özil için çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de ligde alınan üst üste kötü sonuçların ardından yönetim ve Teknik Direktör Vitor Pereira hedef tahtasında ve sert eleştirilere sebep oldu. Ortaya çıkan iddialar sonrası yönetim, Portekizli teknik adamın gönderilmesini istemiş fakat Başkan Ali Koç, Pereira'ya derbide son bir şans verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, bugünkü yazısında Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı ortaya atılan Ömer Erdoğan ve Farioli için çarpıcı ifadeler kullanırken, Mesut Özil isminin de teknik direktörlük için süpriz olmayacağını ifade etti. İşte o çarpıcı ifadeler...

GALATASARAY MAÇI PEREİRA'NIN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Galatasaray maçına Vitor Pereira ile çıkmak doğru bir karar mı? Artık bugün itibariyle Pereira ile çıkılması gerekiyor. Yönetim bu maçın da olumsuz faturasını Portekizli hocaya yükleyip "Kusura bakma, yapacak bir şeyimiz kalmadı" diyecek.

"F.BAHÇE'DE KADRO MÜHENDİSLİĞİ HATASI DA VAR"

Aksi bir sonuç olursa, o çok bilinmeyenli denklem. Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin yalnız teknik adam hataları değil, kadro mühendisliği nedeniyle de bugünkü durumun içinde olduğunu düşünüyorum. Eldeki kadroda çok sayıda 10 numara pozisyonunda oyuncu var.

"BU KADAR TRANSFERE RAĞMEN F.BAHÇE'NİN YEDEK KALECİSİ YOK"

İki santrfor alındı, Valencia'yı da sayarsak onun için bir eleştiri yapamam ama takımın kanat forveti yok. Rossi de fizik olarak birçok yabancının İstanbul'da yaşadığı düşüşe eklendi. Daha da önemlisi bu kadar çok transfer yapılmışken, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi yok.

2- OLASI BİR HOCA DEĞİŞİKLİĞİNDE YERLİ Mİ YABANCI MI OLMALI?

Ben yerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Emre Belözoğlu Başakşehir'e gitti ve orada da başarılı bir performansa imza atıyor. Boşta olan Aykut Kocaman'a teklif gitse bile, daha önce yaşanan olaylardan dolayı onun bu görevi kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum.

ÖMER ERDOĞAN'LA TEMAS İDDİASI!

Bir duyum aldım, 'Ömer Erdoğan ile temas var' diye. Ama onun da şu aşamada doğru olacağını düşünmüyorum. Kendisi Hatay'da başarılı bir performans sergiliyor.

"FARİOLİ'NİN HİÇ OLMAMASI GEREKİR"

Karagümrük'ün 32 yaşındaki genç yabancı teknik direktörü Farioli'nin hiç olmaması gerekir. Kaleciden başlayarak ısrarla prese karşı geriden topla çıkacaksınız ısrarı Karagümrük'ü anti bir futbola yönlendirdi.

SLAVEN BİLİC İDDİASI...

Yabancı isimlerden de Slaven Bilic ismini duyuyorum. Beşiktaş'ı da çalıştıran ve Türkiye'yi de tanıyan hoca zaten sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Şu isimler içinde en doğrusu gibi görünüyor.

3-MESUT ÖZİL HOCA SEÇİMİNDE ETKİLİ OLUR MU? YA DA KENDİSİ HOCA OLUR MU?

Mesut Özil dünyanın en önemli ligleri ve takımlarında oynamış bir isim. Tabii ki kendisine fikir danışabilirler. Hatta alınacak teknik adamla kurulacak temasta yönetime de yardımcı olabilir.

F.Bahçe daha önce Emre Belözoğlu ile bunu denedi. Ancak Emre futbolu bırakmış, sportif direktör olarak görev yapıyordu. Antalya'da da böyle bir uygulama oldu.

"MESUT ÖZİL OLURSA ŞAŞIRMAM!"

Nuri Şahin son iki maçında Antalyaspor'a 6 puan kazandırdı ama ben bunu doğru bulmadım. Mesut Özil'in teknik adam olması benim için doğru bir karar olmaz. Ama olursa da şaşırmam!"

FAVRE İLE SEZON BAŞINDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI!

Sezon başında yaklaşık 2 aylık bir teknik adam arama süreci yaşayan sarı-lacivertliler, birçok isimle görüşmüştü. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıktan sonra teknik adam arayışına başlamıştı. Listenin ilk sırasında Lucien Favre'nin ismi vardı.

Ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe, takımın başına Vitor Pereira'yı getirirken, Favre ise halen kendisine kulüp bulamadı.

Favre'nin kariyeri ve boşta olması, kendisini bir kez daha bir numaralı öncelik haline getirdi. Fenerbahçe ile Lucien Favre arasında yeniden temas kurulması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi.

Favre, yaklaşık 1 senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı hoca, üst düzey teknik adamlık kariyerinde daha önce sadece bir kez sezon ortasında takım devraldı.

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Son dakika: Mesut Özil için çarpıcı ifadeler: "F.bahçe'de teknik direktör olursa şaşırmam!"
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