3-MESUT ÖZİL HOCA SEÇİMİNDE ETKİLİ OLUR MU? YA DA KENDİSİ HOCA OLUR MU?

Mesut Özil dünyanın en önemli ligleri ve takımlarında oynamış bir isim. Tabii ki kendisine fikir danışabilirler. Hatta alınacak teknik adamla kurulacak temasta yönetime de yardımcı olabilir.