SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama

Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin daha önce pek çok açıklama gelirken, Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuya noktayı koydu. Erdoğan, ''Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamaların tamamı;