Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:24

SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama

SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin daha önce Fahrettin Koca ve Mahmut ve Özer'den açıklama gelmiş ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirtmişlerdi. Konuyla ilişkin son açıklama Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;

Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin daha önce pek çok açıklama gelirken, Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuya noktayı koydu. Erdoğan, ''Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamaların tamamı;

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA