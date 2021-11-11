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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Spor dünyasından Ata’ya saygı

Spor dünyasından Ata’ya saygı

A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Süper Lig kulüpleri de anma törenleri düzenledi, sosyal medya hesaplarından 10 Kasım paylaşımları yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Kasapoğlu, "Gazinin, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, onun vasiyeti olan 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi. F.Bahçe, '10 Kasım Vapuru' ile tören düzenlerken, sarı-lacivertli futbolcu Valencia, kızının okulundan fotoğraf paylaştı.

RİVA'DA SAYGI DURUŞU
Dünya Kupası elemeleri için Riva'da kampta olan A Milli Futbol Takımı dün sabah tesislerde düzenlenen özel törenle Atatürk'ü andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm takım bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Spor dünyasından Ata’ya saygı
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