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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:26 Son Güncelleme: 11.11.2021 09:26

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım 2021 su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım 2021 su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Perşembe günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 11 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 01:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 07:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.11.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Kasım 2021 su kesintisi arıza programı listesi
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