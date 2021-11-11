Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu!

Ulusal Faktoring halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Ulusal Faktoring ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…