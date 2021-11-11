Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu!

Ulusal Faktoring halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Ulusal Faktoring ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…
Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.
Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.
Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Talep Toplama Tarihleri: 4-5 Kasım 2021. Halka Arz Fiyatı: 2,49 TL.
Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş
Borsa Kodu: ULUFA
Ulusal Faktoring, 11 Kasım'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Ulusal Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) 48.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 133.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,49 TL/pay baz fiyat, "ULUFA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."