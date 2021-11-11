Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Dislike görünmüyor!

YOUTUBE BEĞENMEME BUTONU KALDIRILDI MI?

Youtube beğenmeme butonu kaldırılmadı. Sadece dislike sayısı gizlenecek. Videolardaki Dislike düğmesi hiçbir yere gitmiyor, yani kaldırılmıyor. Bununla birlikte kullanıcılar herhangi bir videoyu kötü bulduysa, sevmediyse beğenmeyebilir. YouTube sadece Dislike sayısını gizleyecek. Sadece kanal sahipleri yani içerik oluşturucular YouTube Studio'dan beğenmeme sayısını görebilecek.

YouTube yaptığı açıklamada, kapsayıcı ve saygın bir ortam yaratmak, içerik oluşturucuların başarılı olması, kendilerini ifade etmesi, sanal tacizden korunmaları ve güvende hissetmeleri için böyle bir karar aldığını belirtti. Şirket Dislike sayısının gizlenmesini genel olarak platformu korumak için atılan birkaç adımdan biri olduğunu vurguladı.

YOUTUBE DİSLİKE GÖRÜNMÜYOR MU?

Bazı eleştirmenler YouTube'un bu kararına karşı çıktı ve beğenmeme sayısının bir videonun izlenmeye değer olup olmadığına yönelik kullanıcıları etkilediğini ileri sürdü. Fakat YouTube yetkilileri beğenmeme sayısının, video izlenme sayısında gözle görülebilir şekilde etkilemediğini savundu. Bu konuda detaylı bir araştırma yaptıklarının da altını çizdi.