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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:40

AÖF sınav tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı?

AÖF sınav tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Vize sınavı olarak bilinen ara sınavlar için öğrenciler son hazırlıklarını sürdürürken aynı zamanda adaylar sınav yerlerinin açıklanmasını da bekliyor. Bu kapsamda; “AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı olacak?” gibi sorulara da yanıt aranıyor. İşte AÖF sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler.

Binlerce öğrencinin beklediği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu. Ön lisans ve lisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler vize sınav takvimini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından AÖF sınav tarihleri 2021 bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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