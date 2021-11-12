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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:31

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖL sınav tarihleri 2021!

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖL sınav tarihleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri ile beraber sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağı konusunda kararını verdi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrenciler, bir süredir konuyla alakalı açıklama bekliyordu. “2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sınavların Aralık ayında düzenleceğini duyuran MEB öte yandan binlerce öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Peki, Açık lise 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri...

Açıköğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. Açıköğretim lisesinde eğitim görmekte olan öğrenciler uzunca bir süredir sınavlara ilişkin detayları merak ediyordu. Beklenen açıklama az önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. "2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖL sınav tarihleri 2021!
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