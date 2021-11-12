Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? İşte 11 Kasım 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş (Tekrar)

22:45 Aziz (Tekrar)

01:30 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru