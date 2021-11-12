Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? İşte 11 Kasım 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması!

Perşembe akşamlarının birbirinden iddialı yapımları geçtiğimiz akşam izleyenleriyle buluşurken reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamasında iyi bir konum elde edebilmek adına kıyasıya rekabet etti. Bu kapsamda 11 Kasım dünün reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle beraber hız kazandı. İşte reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş (Tekrar)
22:45 Aziz (Tekrar)
01:30 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Misafir
00.30 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz