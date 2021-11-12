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Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:12

Dünya Kupası kazanan İngiliz Ron Flowers vefat etti

AA
Dünya Kupası kazanan İngiliz Ron Flowers vefat etti

İngiltere Milli Takımı'yla 1966 Dünya Kupası'nı kazanan Ron Flowers, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk döneminde formasını giydiği Wolverhampton Kulübü, Flowers'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1966 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Ron Flowers, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Wolverhampton Kulübü, Flowers'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Wolverhampton formasıyla 1952-1967 yıllarında 515 kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu Flowers, 3 lig ve bir Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Dünya Kupası zaferi elde ettiği İngiltere Milli Takımı'nda ise 49 defa görev yapan Flowers, futbola katkılarından dolayı bu yıl Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştü.

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Dünya Kupası kazanan İngiliz Ron Flowers vefat etti
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