Erol Can Akdağ: Yeni Malatyaspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan GZT Giresunspor mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. GZT Giresunsporlu futbolcu Erol Can Akdağ, takımın durumu ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erol Can, iyi futbol ortaya koymalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

"ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMAYA ÇIKACAĞIZ"

Giresunspor'un altyapısından yetişen ve geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldığını vurgulayan Erol Can Akdağ, "Geçen yılki arkadaşlık ve aile ortamını bu yıl da takımda yaşamaktayız. Her geçen gün daha da güçlenen, iyi oynayan bir takım oluyoruz. Oyunumuza baktığımız zaman aslında şu anki bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Lige çok iyi başlayamadık ama günden güne artan bir performansımız var. Bunu sadece skora yansıtamadık. Bundan sonraki maçlarımızda skora yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli arayı da iyi değerlendirerek çalışmalarımızı buna göre yapmaktayız. Taraftarımızın desteğiyle Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bunun hazırlıklarını sıkı bir şekilde yapmaktayız. Bu önemli maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarımızın da bu önemli karşılaşmada bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz" diye konuştu.

"GİRESUN'DA MUTLUYUM AMA HAYALİM AVRUPA"

Kariyer hedeflerinden de bahseden Erol Can Akdağ, "Öncelikle ifade etmeliyim ki, burada olmaktan çok mutluyum ve maçlarda defa fazla süre almayı hak etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Bunu başarabilirsem tabi ki hedeflerim, hayallerim var. Bu hedeflerimden biri her Türk futbolcusu gibi Milli Takım forması giymektir. Bunun dışında Avrupa'da futbol oynayabilmek de hayallerim arasında yer alıyor. Buralı olmanın avantajıyla herkes şehirde beni tanıyor, ilgi ve alaka gösteriyor, çok destek oluyor. Burada olmaktan mutluyum ama hayallerimin de peşinden koşmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Futbolcu olarak örnek aldığı ismin Emre Belözoğlu olduğunu ifade eden Erol Can Akdağ, takım arkadaşlarının ise oyun tarzını Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye benzettiklerini ifade etti.