PRİMİM TAMAM! EMEKLİ OLUR MUYUM?

EYT çalışması kapsamında yıl şartı dışında sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak. Yani 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 tarihinde ilk kez çalışmaya başlayan erkek sigortalıların 5000 günü tamamlamışsa yaşına bakılmadan emekli olabilecek. Bu durumda 24 Kasım 1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında sigortalı olan bir vatandaş 5975 günü tamamladığında yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek.

Duruma kadın sigortalılar açısından bakıldığında ise 01.04.1981 ile 08.09.1981 tarihleri arasında ilk kez çalışmaya başlayan bir kadın sigortalı 5000 günü varsa yaşına bakılmadan emekli olabilecek. Bu kadın sigortalı 24.05.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında ilk kez çalışmaya başlamışsa bu kez 5975 günü varsa yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek.

EMEKLİ OLMANIN YOLU BU KİTAPTAN GEÇİYOR

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AH BİR EMEKLİ OLSAM! KİTAP AÇIKLAMASI

Ev alsam, araba alsam, teknem olsa, tatile çıksam, dünyayı gezsem…

Hayaller sonsuz, kaynaklar kıt. Herkes emekli olacağı tarihi bilmek istiyor.

Bir güvenceye ihtiyaç duyduğumuz için emekliliği önemsiyoruz. Yoksa hepimiz biliyoruz ki "Kıyı kasabasında balık tutmak, tekne ile dünya turuna çıkmak" her emekliye nasip olacak bir hayal değil.

Ama emeklilik zamanı da bir gün çıkıp gelecek. Peki ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor?

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı işte bu kitapta.

Faruk Erdem'den Ah Bir Emekli Olsam!, emeklilik için ihtiyaç duyduğunuz sihirli rakamlardan oluşan bir rehber.

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