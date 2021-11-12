Galatasaray’a yenilsek de değişikliğe gerek yok

"Pereira'nın arkasındayız. G.Saray maçını kazanacağız. Kaybetsek dahi, radikal bir değişime ihtiyaç bulunmuyor" "Hocamızın Mesut Özil'e ön yargısı bulunmuyor. Onun da ticari işleri bir yana koyup, F.Bahçe'ye odaklanması gerek" "Şampiyonluklarımız her zaman zor olmuştur. Bu sene de öyle olacak. Biz ümitliyiz, taraftarımız da havlu atmasın" "Eleştirilerle beni yok etmeye çalışıyorlar. Sezon sonu gerekirse hesap veririz. İstifa etmek en kolay yoldur"
TAZMİNAT ŞARTI BULUNMUYOR Başkan Ali Koç, camianın ve futbol kamuoyununcevabını en çok merak teknik direktörVitor Pereira'nın gönderilip gönderilmeyeceğikonusuna net bir yanıt verdi: "Burası Fenerbahçe…Burada yönetici, başkan, futbolcu ve hocaysan kredinazdır. Vitor Pereira ilk anons edildiği gündenitibaren hedef tahtasına kondu. X bir Türkhoca kaybedince 'Sabır gerekiyor' diyorlar.Türk hocaların koruma kalkanı vardır.Pereira'nın buraya para için gelmediğini netbir şekilde ifade edelim. Çin'de kazandığıparalara bakınca buraya bir hikâyeyibitirmeye geldi. Hoca hedef alınırken,yıpratılmak istenen benim…Hoca ararsam ilk kendisinin haberiolur. Her zaman B planı olmalı amaşu an öyle bir şey yok. Galatasaraymaçını kazanacağız. Kaybedersekde radikal değişikliklere ihtiyaç olacağınıdüşünmüyorum. 'Tazminatıvar, verip gönderemiyorlar' diyorlar,hocanın tazminatı yok. Biz hocamızınarkasındayız. Takıma, hocamıza vekendimize inanıyoruz.
KANAT OYUNCUMUZ EKSİK
4 haftada bu durum yaşanıyorsa, 4hafta sonra da farklı bir yere gidebiliriz.Hocamızdan rapor alıyoruz, düşüncelerinisoruyoruz. Evet 10 puan fazla gibigelebilir ama bir takım arayı açtı. Diğertakımlar aynı noktada. Özellikle ebedidostlarımız ezeli rakiplerimiz. Oyun sistemitartışılıyor. Kanat eksiği var. 3'lüformasyon Türkiye'de tutmuyor.Onu da değerlendirdik. Hocamız kendieksiklerini giderdiğinde bu kadroyauyabilecek nelerolabileceğini düşünecek.
İSTİFA EN KOLAY YOL Ve en çok tartışılan erken seçim ya da istifa konusuna Başkan Ali Koç'tan şu yanıt geldi: "Tribünde hareketlenme olacağının sinyalini geçen sezon seçim öncesi verdiler. Biz hiçbir zaman kardeşi kardeşe kırdırmadık. Biz taraftara sesleniyoruz, sizin sevginize ihtiyacımız var. Bu takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın. Biz atmadık, ümidinizi kaybetmeyin. Haset de var işin içinde. Odunu yakarsın yavaş yavaş yanar sonunda kül olur gider. Beni öyle yok etmeye çalışıyorlar ama ben bu dayanıklılık testlerini geçtim. Taraftarımız tuzağa düşmesin. Bazı tipler var hiçbir zaman başkan olamayacak ama çıkış yapıyorlar ki birileri gelirse yönetime alsınlar diye. Bizim şampiyonluklarımız hep zor olmuştur. Bu sene de olacaksak öyle olacağız. En iyi kadro bizde. Devre arasında ihtiyacımız olan transferleri ve hamleleri yapacağız. Görev süremiz belli. Genel kurulda da söyledim. Aday varsa çıksın değerlendirelim. Nihai hedeften sapan bir durumumuz yok. Sezon sonu gerekirse hesap veririz. İstifa etmek en kolay yoldur. Hedefimize ulaşamayacağımıza inansak gerekeni yaparız."
TARAFTAR HANCI DİĞERLERİ YOLCU Tribünden gelen tepkilerihaklı bulan Başkan,büyük resmi görmeleriniistedi: Eleştiriye, protestoya boynumuzkıldan incedir ama samimiolana... Taraftar hancıdır, diğerleri yolcudur.7 sezondur yaşananların verdiğimutsuzluk, kırılganlık ve endişelerinidile getirmelerini anlıyorum. Amaçözüm bu değil. Fenerbahçe taraftarıher zaman takımına kalkan olmuştur.Kötü giden bir maçta 3, 3diye bağırmaları ya da beraberlikpenaltısında protesto bizeyakışmıyor. Taraftara sormakistiyorum, bizde olan şeylerbaşka camialarda niyeolmuyor? Neden eskiyöneticiler benzer hareketleriçin olmuyorlar.Fenerbahçeliyorumcuların kulüplerineyaklaşımı ile diğer kulüplerinyorumcuları arasındasiyahla beyaz arasında fark var.Federasyondaki temsilciler kendikulüplerine nasıl sahip çıkıyorlar,Fenerbahçe'yi temsil ettiği söylenenisimler nasıl en büyük zararı veriyor.Taraftarlarımız bilmeli ki başarı yakalanacaksaen önemli unsur onlar.
MESUT TİCARETİ BİR YANA KOYMALI
PEREİRA ile Mesut Özil arasındasorun olduğu iddiaları için Başkan AliKoç şunları söyledi: "Mesut Özil'denbir Van Persie olayı yaratılmaya çalışılıyor.Fenerbahçe hocası ve oyuncusu isenhayatın zor. Hocamızın Mesut'a bir ön yargısıyok. Mesut daha sık oynamak istiyor.Oynamaya aç. Mesut taptığı ülkesine vetakımına geldi. Dünyaya kendini göstermekistiyor. Burada çimcisinden aşçısınaherkes onu çok seviyor. Onun da ticari işleribir yana koyup, 'Fenerbahçe için en fazlasınıyapmalıyım'a odaklanması gerek.Hocamız, Mesut ve eldeki tüm oyuncularauyacak bir sistem üzerine çalışmalı.
NE DEDİLER?
MURAT ÖZBOSTAN Mesut Özil'e ayar verdi
Başkan Ali Koç'un bu şartlar altında Pereira'ya sahip çıkıp, destek olması en doğru yoldu. Bunu da Galatasaray maçı öncesi yaptı. Derbinin sonucu olumsuz olsa da hoca ile devam edeceğini vurguladı. Açıkçası böyle olacağını düşünmüyorumama her zaman her şey de söylenmez. Sayın Koç'un satırlarındaki en önemli detaylardan biri de Mesut'un ticari işlerinden duyduğurahatsızlıktı. Evet Mesut forma şansı bulamıyor ama futbolun dışındaki uğraşlarının buna neden olduğunu direkt söyledi. Yani topu attı ve Özil'e ayar verdi! Diğer dikkat çeken konu da tribünlerdeki protestoların planlı olduğuydu. İsim vermediama buradaki hedef eski Başkan AzizYıldırım'dı. G.Saray maçının sonucu, yönetimin de hocanın da durumunun gözden geçirilmesine neden olacaktır. Başkan, bütün konsantrasyonunderbiye verilmesini istiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ Ben inandım siz de inanın!
Fenerbahçe Başkanı, çok cesur bir açıklamayaptı. Eleştirilen Vitor Pereira'nın arkasındadurdu, Mesut Özil'e racon kesti,Taraftardan inanç istedi. Böyle bir durumdaplanlarına sadık kalması takıma ve teknikadama karşı güven tazelemesi önemliydi.Çünkü taraftarına bir mesaj vermesi gerekiyordu.Şimdi onların arkasından gelmesini bekliyor.Ama yapılan protestoları kumpas olarakdeğerlendirmesi, medyada Fenerbahçe'yi eleştirenlerifazla objektif bulup, diğer takımlarınyorumcularıyla kıyaslaması, Aziz Yıldırım'ınyöntemlerini hatırlattı. Bu kez hakemlerdışında bir düşman yaratıp, taraftarlara başkahedefler göstermek istedi. Halbuki taraftarperformansa bakar. Kimin ne dediğine değil.Fenerbahçe'yi yöneten olarak çözüm yolu içinsadece şartsız destek istemesi, aslında elindebir çözüm olmadığının ispatıydı sanki.