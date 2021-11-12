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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Galatasaray’a yenilsek de değişikliğe gerek yok

Galatasaray’a yenilsek de değişikliğe gerek yok

"Pereira'nın arkasındayız. G.Saray maçını kazanacağız. Kaybetsek dahi, radikal bir değişime ihtiyaç bulunmuyor" "Hocamızın Mesut Özil'e ön yargısı bulunmuyor. Onun da ticari işleri bir yana koyup, F.Bahçe'ye odaklanması gerek" "Şampiyonluklarımız her zaman zor olmuştur. Bu sene de öyle olacak. Biz ümitliyiz, taraftarımız da havlu atmasın" "Eleştirilerle beni yok etmeye çalışıyorlar. Sezon sonu gerekirse hesap veririz. İstifa etmek en kolay yoldur"

TAZMİNAT ŞARTI BULUNMUYOR
Başkan Ali Koç, camianın ve futbol kamuoyunun cevabını en çok merak teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilip gönderilmeyeceği konusuna net bir yanıt verdi: "Burası Fenerbahçe Burada yönetici, başkan, futbolcu ve hocaysan kredin azdır. Vitor Pereira ilk anons edildiği günden itibaren hedef tahtasına kondu. X bir Türk hoca kaybedince 'Sabır gerekiyor' diyorlar. Türk hocaların koruma kalkanı vardır. Pereira'nın buraya para için gelmediğini net bir şekilde ifade edelim. Çin'de kazandığı paralara bakınca buraya bir hikâyeyi bitirmeye geldi. Hoca hedef alınırken, yıpratılmak istenen benim… Hoca ararsam ilk kendisinin haberi olur. Her zaman B planı olmalı ama şu an öyle bir şey yok. Galatasaray maçını kazanacağız. Kaybedersek de radikal değişikliklere ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. 'Tazminatı var, verip gönderemiyorlar' diyorlar, hocanın tazminatı yok. Biz hocamızın arkasındayız. Takıma, hocamıza ve kendimize inanıyoruz.

KANAT OYUNCUMUZ EKSİK
4 haftada bu durum yaşanıyorsa, 4 hafta sonra da farklı bir yere gidebiliriz. Hocamızdan rapor alıyoruz, düşüncelerini soruyoruz. Evet 10 puan fazla gibi gelebilir ama bir takım arayı açtı. Diğer takımlar aynı noktada. Özellikle ebedi dostlarımız ezeli rakiplerimiz. Oyun sistemi tartışılıyor. Kanat eksiği var. 3'lü formasyon Türkiye'de tutmuyor. Onu da değerlendirdik. Hocamız kendi eksiklerini giderdiğinde bu kadroya uyabilecek neler olabileceğini düşünecek.

İSTİFA EN KOLAY YOL
Ve en çok tartışılan erken seçim ya da istifa konusuna Başkan Ali Koç'tan şu yanıt geldi: "Tribünde hareketlenme olacağının sinyalini geçen sezon seçim öncesi verdiler. Biz hiçbir zaman kardeşi kardeşe kırdırmadık. Biz taraftara sesleniyoruz, sizin sevginize ihtiyacımız var. Bu takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın. Biz atmadık, ümidinizi kaybetmeyin. Haset de var işin içinde. Odunu yakarsın yavaş yavaş yanar sonunda kül olur gider. Beni öyle yok etmeye çalışıyorlar ama ben bu dayanıklılık testlerini geçtim. Taraftarımız tuzağa düşmesin. Bazı tipler var hiçbir zaman başkan olamayacak ama çıkış yapıyorlar ki birileri gelirse yönetime alsınlar diye. Bizim şampiyonluklarımız hep zor olmuştur. Bu sene de olacaksak öyle olacağız. En iyi kadro bizde. Devre arasında ihtiyacımız olan transferleri ve hamleleri yapacağız. Görev süremiz belli. Genel kurulda da söyledim. Aday varsa çıksın değerlendirelim. Nihai hedeften sapan bir durumumuz yok. Sezon sonu gerekirse hesap veririz. İstifa etmek en kolay yoldur. Hedefimize ulaşamayacağımıza inansak gerekeni yaparız."

TARAFTAR HANCI DİĞERLERİ YOLCU
Tribünden gelen tepkileri haklı bulan Başkan, büyük resmi görmelerini istedi: Eleştiriye, protestoya boynumuz kıldan incedir ama samimi olana... Taraftar hancıdır, diğerleri yolcudur. 7 sezondur yaşananların verdiği mutsuzluk, kırılganlık ve endişelerini dile getirmelerini anlıyorum. Ama çözüm bu değil. Fenerbahçe taraftarı her zaman takımına kalkan olmuştur. Kötü giden bir maçta 3, 3 diye bağırmaları ya da beraberlik penaltısında protesto bize yakışmıyor. Taraftara sormak istiyorum, bizde olan şeyler başka camialarda niye olmuyor? Neden eski yöneticiler benzer hareketler için olmuyorlar. Fenerbahçeli yorumcuların kulüplerine yaklaşımı ile diğer kulüplerin yorumcuları arasında siyahla beyaz arasında fark var. Federasyondaki temsilciler kendi kulüplerine nasıl sahip çıkıyorlar, Fenerbahçe'yi temsil ettiği söylenen isimler nasıl en büyük zararı veriyor. Taraftarlarımız bilmeli ki başarı yakalanacaksa en önemli unsur onlar.

MESUT TİCARETİ BİR YANA KOYMALI
PEREİRA ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları için Başkan Ali Koç şunları söyledi: "Mesut Özil'den bir Van Persie olayı yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe hocası ve oyuncusu isen hayatın zor. Hocamızın Mesut'a bir ön yargısı yok. Mesut daha sık oynamak istiyor. Oynamaya aç. Mesut taptığı ülkesine ve takımına geldi. Dünyaya kendini göstermek istiyor. Burada çimcisinden aşçısına herkes onu çok seviyor. Onun da ticari işleri bir yana koyup, 'Fenerbahçe için en fazlasını yapmalıyım'a odaklanması gerek. Hocamız, Mesut ve eldeki tüm oyunculara uyacak bir sistem üzerine çalışmalı.

NE DEDİLER?

MURAT ÖZBOSTAN
Mesut Özil'e ayar verdi
Başkan Ali Koç'un bu şartlar altında Pereira'ya sahip çıkıp, destek olması en doğru yoldu. Bunu da Galatasaray maçı öncesi yaptı. Derbinin sonucu olumsuz olsa da hoca ile devam edeceğini vurguladı. Açıkçası böyle olacağını düşünmüyorum ama her zaman her şey de söylenmez. Sayın Koç'un satırlarındaki en önemli detaylardan biri de Mesut'un ticari işlerinden duyduğu rahatsızlıktı. Evet Mesut forma şansı bulamıyor ama futbolun dışındaki uğraşlarının buna neden olduğunu direkt söyledi. Yani topu attı ve Özil'e ayar verdi! Diğer dikkat çeken konu da tribünlerdeki protestoların planlı olduğuydu. İsim vermedi ama buradaki hedef eski Başkan Aziz Yıldırım'dı. G.Saray maçının sonucu, yönetimin de hocanın da durumunun gözden geçirilmesine neden olacaktır. Başkan, bütün konsantrasyonun derbiye verilmesini istiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ
Ben inandım siz de inanın!
Fenerbahçe Başkanı, çok cesur bir açıklama yaptı. Eleştirilen Vitor Pereira'nın arkasında durdu, Mesut Özil'e racon kesti, Taraftardan inanç istedi. Böyle bir durumda planlarına sadık kalması takıma ve teknik adama karşı güven tazelemesi önemliydi. Çünkü taraftarına bir mesaj vermesi gerekiyordu. Şimdi onların arkasından gelmesini bekliyor. Ama yapılan protestoları kumpas olarak değerlendirmesi, medyada Fenerbahçe'yi eleştirenleri fazla objektif bulup, diğer takımların yorumcularıyla kıyaslaması, Aziz Yıldırım'ın yöntemlerini hatırlattı. Bu kez hakemler dışında bir düşman yaratıp, taraftarlara başka hedefler göstermek istedi. Halbuki taraftar performansa bakar. Kimin ne dediğine değil. Fenerbahçe'yi yöneten olarak çözüm yolu için sadece şartsız destek istemesi, aslında elinde bir çözüm olmadığının ispatıydı sanki.

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Galatasaray’a yenilsek de değişikliğe gerek yok
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