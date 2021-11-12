Gervinho donuyor Koita kiralanıyor

Kadroya en az 2 takviye planlanırken, yabancı kısıtlamasından dolayı Gervinho’nun sözleşmesi dondurulacak, Koita ise kiralık gönderilecek
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da dahaküçük yaşta olması gerekliliğiüzerine planlar değişti. Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak. Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Koita ile açılması hedefleniyor. Gineli forveteGiresunspor veÇaykur Rize'ninilgisi bulunuyor.31yaşındakioyuncunundevrearasındakiralanaraktransferleriçin yer açılmasıamaçlanıyor.