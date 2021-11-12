Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.

Bir süredir hasta olan Hakan Ural, Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş oldukdiyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti: