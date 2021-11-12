Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:02 Son Güncelleme: 12.11.2021 10:04

Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Bir süredir Hakan Ural’ın sağlık durumu magazin gündeminde yer alıyor. Kanal D ekranlarına gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural’ın grip belirtileri sonrasında Covid-19 pozitife döndü ve hastaneye kaldırılmıştı. Gelen son açıklamaya göre; hastaneden taburcu olduğunu ünlü isim kendisi açıklarken programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazanmıştı. İşte Hakan Ural’ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler!

Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir sağlık problemi yaşadığı biliniyordu. Grip belirtileri ile başlayan sağlık sorununun ardından koronavirüs pozitife dönen hastalığın ardından "Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'ya geri dönecek mi, son durum ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgiler.

HAKAN URAL'DAN İYİ HABER GELDİ!

Bir süredir hastalıklarla boğuşan Hakan Ural sosyal medya hesabından taburcu olduğunu açıkladı. İşte Ural'ın açıklamaları;

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.

Bir süredir hasta olan Hakan Ural, Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş oldukdiyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak.

Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA