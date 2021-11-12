Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir sağlık problemi yaşadığı biliniyordu. Grip belirtileri ile başlayan sağlık sorununun ardından koronavirüs pozitife dönen hastalığın ardından "Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'ya geri dönecek mi, son durum ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgiler.
HAKAN URAL'DAN İYİ HABER GELDİ!
Bir süredir hastalıklarla boğuşan Hakan Ural sosyal medya hesabından taburcu olduğunu açıkladı. İşte Ural'ın açıklamaları;
Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.
Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.
Bir süredir hasta olan Hakan Ural, Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş oldukdiyerek üzücü haberi duyurmuştu.
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak.
Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.