Her oyuncu satılık!

Takım bütçesi 48 milyon Euro’ya inse de zarar sürüyor. Yönetimde “Oyuncu satmaya mecburuz” görüşü ağır basarken, Marcao’yu İtalyan, Kerem’i de Fransız kulüpleri oldukça yakından takip ediyor
21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncaove Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda... A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı. "Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı. Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldauve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek ArdaTuran, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.
'UMARIM G.SARAY'DA UZUN KALIRIZ' ASLAN'IN iki genç ismi Cicaldau ve Morutan, Romanya Milli Takımı'nın YouTube kanalındaki soru-cevap programına katıldı. İşte ortaya çıkan ilginç diyalog: MORUTAN: "Başka bir takıma gittiğinde Galatasaray'da olduğu gibi beni bekler misin?" CICALDAU: "Bunu hiç düşünmedim. Umarım ikimiz de mümkün olduğunca uzun yıllar Galatasaray'da kalırız." MORUTAN: "Eğer kaleciyle ikiye bir kalırsak bana pas verir misin yoksa golü kendin mi atarsın?" CİCALDAU: "Öyle bir anda golü ben atmam, %100 sana pas veririm."