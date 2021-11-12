İmparator’un belgeseli Ocak 2022’de

Galatasaray ile 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa kazanan Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim'in belgeseli 2022 yılının ocak ayında piyasaya çıkacak. Uzun süredir devam eden çekimlerin ardından artık son aşamaya gelindiği öğrenilirken, belgeselin yayınlanacağı dönemde, GS Store'un da Fatih Terimiçin hazırladığı özel koleksiyonun piyasayasürüleceği de açıklandı.
KADIN TAKIMINA YENİ SPONSOR
KADIN Futbol Takımı'na Tunç Holding forma sponsoru oldu. 2. başkan Ali Polat Bengiserp ve Tunç Holding Başkanı Dinçer Azaphan, anlaşmayı böyle duyurdu.