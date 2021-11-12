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Giriş Tarihi: 12.11.2021

İmparator’un belgeseli Ocak 2022’de

İmparator’un belgeseli Ocak 2022’de
Galatasaray ile 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa kazanan Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim'in belgeseli 2022 yılının ocak ayında piyasaya çıkacak. Uzun süredir devam eden çekimlerin ardından artık son aşamaya gelindiği öğrenilirken, belgeselin yayınlanacağı dönemde, GS Store'un da Fatih Terim için hazırladığı özel koleksiyonun piyasaya sürüleceği de açıklandı.

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İmparator’un belgeseli Ocak 2022’de
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