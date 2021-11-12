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Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:54

Lider Trabzonspor kasasını da dolduruyor

İHA
Lider Trabzonspor kasasını da dolduruyor

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, liderliğin keyfini yaşarken bir taraftan da kasasını dolduruyor. Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti.

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, 12. hafta sonunda namağlup lider durumda yer alıyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibinde moraller üst düzeyde.

Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu.

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Lider Trabzonspor kasasını da dolduruyor
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