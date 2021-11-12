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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:51

Ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?

Ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli takım Norveç ile oynanan maçta sahasında 1-1'lik skorla ayrılarak fırsat tepmişti. Şimdi ise sırada Cebelitarık maçı var. Öte yandan futbolseverler liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?

Süper Lig'de 12. hafta sona ererken, FİFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle liglere ara verildi. Türkiye bu arada Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu maçların ardından ligler yeniden başlayacak. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi tarihinde yapılacak. Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek. A Milli Takım'a oyuncu göndermelerinden dolayı Süper Lig milli araya girdi. Milli Ara 20 Kasım Cumartesi sona erecek.

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Ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?
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