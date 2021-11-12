Süper Lig'de 12. hafta sona ererken, FİFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle liglere ara verildi. Türkiye bu arada Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu maçların ardından ligler yeniden başlayacak. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona erecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERECEK?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi tarihinde yapılacak. Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek. A Milli Takım'a oyuncu göndermelerinden dolayı Süper Lig milli araya girdi. Milli Ara 20 Kasım Cumartesi sona erecek.