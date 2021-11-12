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Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:32 Son Güncelleme: 12.11.2021 10:34

MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist olmak üzere destek personeli alımı için başvurular ise 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında alındı. Başvuruların alınmasının ardından “MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte MEB personel alımı atama sonuçları bilgileri.

MEB personel alımı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Toplamda 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personelinin alınacağı başvuru süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanması ile birlikte gözler MEB personel alımı atama sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte sürece yönelik bilgiler.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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MEB personel alımı atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
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