Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi: İstanbul başta olmak üzere o iller uyarıldı

Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken pek çok ilimiz için uyarılarda bulundu. İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte MGM tarafından yapılan hava durumu uyarısı;
Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte sağanak yağışın beklendiği iller:
15 Kasım Pazartesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize
16 Kasım Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık