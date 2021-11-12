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Giriş Tarihi: 13.11.2021 01:20

Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi: İstanbul başta olmak üzere o iller uyarıldı

Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi: İstanbul başta olmak üzere o iller uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu;

Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken pek çok ilimiz için uyarılarda bulundu. İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte MGM tarafından yapılan hava durumu uyarısı;

Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte sağanak yağışın beklendiği iller:

15 Kasım Pazartesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize

16 Kasım Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 7°C, 20°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA -2°C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

YOZGAT -6°C, 8°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU -5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 0°C, 14°C

Az bulutlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi: İstanbul başta olmak üzere o iller uyarıldı
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