Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi: İstanbul başta olmak üzere o iller uyarıldı

ANKARA -3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA -2°C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

YOZGAT -6°C, 8°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU -5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 0°C, 14°C

Az bulutlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık