Samuray kılıcı ile öldürülen genç mimar Başak Cengiz cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 yaşındaki genç kadının sokak ortasında hiç tanımadığı bir şahıs tarafından samuray kılıcı ile katledilmesi olayı büyük yankı uyandırırken milyonlar Başak'ın ailesi ve sevenleriyle beraber Türkiye katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un en ağır cezayla yargılanmasını istiyor. Öte yandan "Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...