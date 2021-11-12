Neslihan Batur olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Kayıp Neslihan Batur kimdir, katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Neslihan Batur olayı milyonları ekran başına kilitledi. İstanbul Kartal'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan genç kadının öldürüldüğü ise geçtiğimiz günkü yayında ortaya çıktı. Programın takipçileri "Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Neslihan Batur kimdir, bulundu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Müge Anlı'daki kayıp Neslihan Batur olayı nedir, bulundu mu? İşte olayın ayrıntıları...