Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 12.11.2021 20:18 Son Güncelleme: 12.11.2021 20:18

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı On Numara sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden online formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “MPİ 12 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MPİ 12 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"On Numara sonuçları" haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 12 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (12 KASIM)

Milli Piyango Online ile 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Kasım On Numara sonuçları: 25 - 69 - 70 - 29 - 21 - 8 - 16 - 26 - 37 - 33 - 76 - 39 - 13 - 64 - 55 - 58 - 20 - 53 - 66 - 22 - 77 - 79

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
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