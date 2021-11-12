Paris Saint-Germain Lionel Messi’ye tepkili! Kriz kapıda, sakatlığına rağmen...

Sezon başında Barcelona'dan Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olan dünya yıldızı Lionel Messi, PSG'de henüz bekleneni veremedi. Transferinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Ligue 1'de skor katkısı yapamayan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG formasıyla yalnızca 3 gol kaydetti.
3 aylık süreçte sakatlıkları nedeniyle formasından da uzak kalan Lionel Messi, son olarak diz sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmıştı.
İyileşmesinin hemen ardından Arjantin Milli Takımı kampına giden Arjantinli oyuncu için PSG tarafı oldukça tepkili.
PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı sebebi ile takımla sahaya çıkamayan Messi'nin iyileşmesini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını söyleyerek, "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Bu sezon PSG formasıyla yalnızca 8 maça çıkan Lionel Messi'nin, Fransa'da mutlu olmadığı ve Barcelona'ya geri dönüş yapabileceği de iddia edildi.
Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle birlikte PSG'deki kontratının sona ermesinin hemen ardından yeniden Barça kapılarının açılacağı Messi'nin vereceği karar merakla bekleniyor.