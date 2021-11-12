Ronaldo geceye damga vurdu! İrlanda-Portekiz maçında 2 taraftar sahaya atladı

Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu'nda Sırbistan'a karşı liderlik mücadelesi veren Portekiz, dün İrlanda deplasmanında çok zorlandı ve maçta 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Pepe, iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maça Ronaldo ve küçük İrlandalı kız taraftarı damga vurdu.
MAÇ SIRASINDA TARAFTAR SAHAYA ATLADI
Tempolu oynanan maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu. Maçın oynandığı sırada bir taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya sarılmak istedi fakat güvenlik görevlileri buna engel oldu. Ronaldo o an ne yapacağını bilemedi.
MAÇIN ARDINDAN BİR TARAFTAR DAHA SAHAYA GİREREK RONALDO'YA SARILDI
Maçın bitiş düdüğünden sonra sahaya, küçük bir İrlandalı kız taraftar girdi. Ronaldo'ya doğru koşan küçük taraftar güvenlik güçlerinin kontrolü altında Ronaldo'nun yanına vararak ona sarıldı.
KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Portekizli yıldız Ronaldo da küçük hayranına sarıldı ve daha sonra formasını çıkararak ona hediye etti. Ronaldo, bu hareketinin ardından sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük kız formayı aldıktan sonra gözyaşlarıyla sahayı terk etti.
LİDERLİK MÜCADELESİ
Portekiz, son maçta Sırbistan ile evinde oynayacak. İki takımın da 17 puanı bulunuyor. Averajla önde olan Portekiz, en az 1 puan alması halinde grubu lider tamamlayacak.