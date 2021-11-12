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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:39 Son Güncelleme: 12.11.2021 09:53

Ronaldo geceye damga vurdu! İrlanda-Portekiz maçında 2 taraftar sahaya atladı

Ronaldo geceye damga vurdu! İrlanda-Portekiz maçında 2 taraftar sahaya atladı

Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Dün oynana İrlanda-Portekiz maçı 0-0 berabere sona erdi. Maçta Pepe kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın ardından İrlandalı küçük bir kız taraftar sahaya atlayarak Ronaldo'ya sarılmak istedi. Ronaldo, küçük hayranına sarılarak ona formasını hediye etti. O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu'nda Sırbistan'a karşı liderlik mücadelesi veren Portekiz, dün İrlanda deplasmanında çok zorlandı ve maçta 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Pepe, iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maça Ronaldo ve küçük İrlandalı kız taraftarı damga vurdu.

MAÇ SIRASINDA TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Tempolu oynanan maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu. Maçın oynandığı sırada bir taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya sarılmak istedi fakat güvenlik görevlileri buna engel oldu. Ronaldo o an ne yapacağını bilemedi.

MAÇIN ARDINDAN BİR TARAFTAR DAHA SAHAYA GİREREK RONALDO'YA SARILDI

Maçın bitiş düdüğünden sonra sahaya, küçük bir İrlandalı kız taraftar girdi. Ronaldo'ya doğru koşan küçük taraftar güvenlik güçlerinin kontrolü altında Ronaldo'nun yanına vararak ona sarıldı.

KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Portekizli yıldız Ronaldo da küçük hayranına sarıldı ve daha sonra formasını çıkararak ona hediye etti. Ronaldo, bu hareketinin ardından sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük kız formayı aldıktan sonra gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

LİDERLİK MÜCADELESİ

Portekiz, son maçta Sırbistan ile evinde oynayacak. İki takımın da 17 puanı bulunuyor. Averajla önde olan Portekiz, en az 1 puan alması halinde grubu lider tamamlayacak.

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Ronaldo geceye damga vurdu! İrlanda-Portekiz maçında 2 taraftar sahaya atladı
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