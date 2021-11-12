Ronaldo geceye damga vurdu! İrlanda-Portekiz maçında 2 taraftar sahaya atladı

MAÇ SIRASINDA TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Tempolu oynanan maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu. Maçın oynandığı sırada bir taraftar sahaya girerek Ronaldo'ya sarılmak istedi fakat güvenlik görevlileri buna engel oldu. Ronaldo o an ne yapacağını bilemedi.