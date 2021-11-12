Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar;