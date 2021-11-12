Altın fiyatları son dakika verileri! 13 Kasım Cumartesi sabahı altın fiyatları alış satış değerleri gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda; canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 948 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 896 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?