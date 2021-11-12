Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 06:32

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği 13 Kasım Cumartesi günü de devam ediyor. Alış satış verileri bu noktada önem kazanırken yatırımcılar altın fiyatları grafiğini incelemeye devam ediyorlar. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 536 liradan işlem görürken gram altın fiyatı ise 599 liradan işlem görüyor. Peki; Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (13 Kasım 2021 Cumartesi)

Altın fiyatları son dakika verileri! 13 Kasım Cumartesi sabahı altın fiyatları alış satış değerleri gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda; canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 948 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 896 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 536,33

SATIŞ: 557,07

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.900,00

SATIŞ: 4.035,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.924,00

SATIŞ: 3.983,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.787,42

SATIŞ: 3.861,69

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.896,00

SATIŞ: 1.974,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 948,00

SATIŞ: 982,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,87

SATIŞ: 599,97

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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