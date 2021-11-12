Talisca'nın Beşiktaş'a kattıklarını hatırladığımızda ona "Hayır" diyecek bir futbol otoritesi tanımıyorum. Beşiktaş'a da güç katar. Ama ne istediği, ne alacağı önemli. Ne Beşiktaş, Talisca dönemindeki maaşları ödeyen Beşiktaş ne de Talisca; Beşiktaş döneminde aldığı paralara oynamayı kabul edebilecek bir Talisca...