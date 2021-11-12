Son dakika: Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında krize neden olmuştu! Oğulcan’ın yeni takımı...

G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.

Oğulcan Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı.