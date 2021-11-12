Son dakika: Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında krize neden olmuştu! Oğulcan’ın yeni takımı...

ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ DEVRE ARASINDA GERİ DÖNEBİLİR!
Altay, Aytaç Kara'yı devre arası transfer etmek istiyor. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.
Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu.
Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN GÖZTEPE İDDİASI!
Galatasaray'da uzun süredir kadroya giremeyen Oğulcan Çağlayan'ın da devre arası takımdan ayrılma ihtimali var.
Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi.
Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu.
G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.
Oğulcan Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı.
Rizespor'un şikayeti üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı.
Galatasaray, devre arasında Dennis Man, Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes gibi isimlerle ilgileniyor.
Kaynak: Yeni Asır