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Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:35 Son Güncelleme: 12.11.2021 15:49

Son dakika: UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı hakkındaki itirazını reddetti!

Son dakika: UEFA, Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı hakkındaki itirazını reddetti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçında hakemin aynı oyuncuya iki kez sarı kart gösterdiği görüntülerde tespit edilmişti. Galatasaray, 'hükmen galibiyet veya tekrar oynama' başvurusunda bulunmuştu. UEFA, Galatasaray'ın bu başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA'ya yapmış olduğu başvuruyla ilgili karar çıktı! UEFA, Lokomotiv Moskova maçındaki itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı hakkındaki itirazını reddetti!
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