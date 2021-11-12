‘Taraftarı güldürelim’

Kayseri beraberliği sonrası takıma verilen 3 günlük izin dün bitti. Başkanın desteğini alan Pereira, takımla bir toplantı yapıp “Artık ayağa kalkma zamanı. Taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz” dedi
Fenerbahçe, 21 Kasım'da oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Samandıra'da başladı. Kayseri beraberliği sonrası takıma 3 gün izin veren teknik direktör Vitor Pereira, idmandan önce oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcının, öğrencilerine "Nasıl düştüysek yine ayağa kalkmasınıbiliriz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil.Başkanı mahcup etmeyelim. Bundan sonra iyi sonuçlar alıp taraftarımızın yüzünü güldürelim. Bu konuda size güvenim ve inancım tam" dediği öğrenildi. Milli takımlarda yer alan futbolcular ile sakatlıkları süren Altay, Valencia, Tisserand ve Gustavo idmana çıkmadı. Bel ağrıları olan Berke Özer ilk bölümde takımla çalıştı. Tedavisi devam eden tecrübelistoper Tisserand'ın, Galatasarayderbisine yetişeceği belirtildi. İdmanı, Başkan Ali Koç ve bazı yönetici arkadaşları da takip etti.
MORALİ YERİNE GELDİ
Başkan Ali Koç'un verdiği destek Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya moral aşıladı.