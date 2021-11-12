Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:06

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

AA
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün çıkışı

Süper Lig'in 12. haftasını 30 puanla lider kapatan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ortaya koyduğu performansla kötü günleri geride bırakıp takımına önemli katkı sağladı.

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükseltmeyi başardı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, son 4 haftada takımda daha fazla süre alarak takımına katkı sağladı.

Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 dakika görev yapan genç futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde 108 karşılaşmada görev yapan Abdülkadir Ömür, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce bordo-mavili futbolcuyu Manchester City'e 23 milyon avroya satmadığını açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA