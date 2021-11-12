Türkiye Cebelitarık maçı izleyiciyle canlı yayında buluşacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Maça dair tüm detaylar belli oldu. Peki Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Dünya kupa elemeleri Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?