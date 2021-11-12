VGM burs sonuçları ile ilgili olarak son gelişmeler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı. VGM burs işlemlerini tamamlamayan adaylar İşlemlerini tamamlayan adaylar "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar…