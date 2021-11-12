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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:38 Son Güncelleme: 12.11.2021 08:38

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanacağı burslarla ilgili olarak VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

VGM burs sonuçları ile ilgili olarak son gelişmeler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı. VGM burs işlemlerini tamamlamayan adaylar İşlemlerini tamamlayan adaylar "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
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