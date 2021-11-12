VGM burs sonuçları ile ilgili olarak son gelişmeler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı. VGM burs işlemlerini tamamlamayan adaylar İşlemlerini tamamlayan adaylar "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar…
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.
2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.