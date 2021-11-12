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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:41 Son Güncelleme: 12.11.2021 08:42

Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Youtube'da dislike görünmüyor mu?

Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Youtube’da dislike görünmüyor mu?

Dijital video akış hizmeti veren Youtube dislike (beğenmeme) butonu için son dakika açıklaması yaptı. Konuya yönelik binlerce kullanıcı YouTube 'dislike' özelliği kalkıyor mu, dislike neden görünmüyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen son açıklamada değişikliğin tüm cihazlarda ve web dahil olmak üzere YouTube platformlarında artık küresel olarak kullanımda olacağı duyuruldu. Peki Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Youtube dislike görünmüyor mu? İşte konuya dair son bilgiler…

Popüler video barındırma web sitesi ile ilgili olarak Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek olurken sosyal medyada bu konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Peki Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Youtube dislike görünmüyor mu?

YOUTUBE BEĞENMEME BUTONU KALDIRILDI MI?

Youtube beğenmeme butonu kaldırılmadı. Sadece dislike sayısı gizlenecek. Videolardaki Dislike düğmesi hiçbir yere gitmiyor, yani kaldırılmıyor. Bununla birlikte kullanıcılar herhangi bir videoyu kötü bulduysa, sevmediyse beğenmeyebilir. YouTube sadece Dislike sayısını gizleyecek. Sadece kanal sahipleri yani içerik oluşturucular YouTube Studio'dan beğenmeme sayısını görebilecek.

YouTube yaptığı açıklamada, kapsayıcı ve saygın bir ortam yaratmak, içerik oluşturucuların başarılı olması, kendilerini ifade etmesi, sanal tacizden korunmaları ve güvende hissetmeleri için böyle bir karar aldığını belirtti. Şirket Dislike sayısının gizlenmesini genel olarak platformu korumak için atılan birkaç adımdan biri olduğunu vurguladı.

YOUTUBE DİSLİKE GÖRÜNMÜYOR MU?

Bazı eleştirmenler YouTube'un bu kararına karşı çıktı ve beğenmeme sayısının bir videonun izlenmeye değer olup olmadığına yönelik kullanıcıları etkilediğini ileri sürdü. Fakat YouTube yetkilileri beğenmeme sayısının, video izlenme sayısında gözle görülebilir şekilde etkilemediğini savundu. Bu konuda detaylı bir araştırma yaptıklarının da altını çizdi.

YouTube'te şu anda en çok Dislike alan video YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind videosu. 3 milyon beğenme, 19 milyon beğenmeme sayısına sahip. Fakat bu sayıların gizli kalması çok uzun sürmeyecek. Çünkü YouTube aldığı kararı kademeli olarak uygulamaya başladı.

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Youtube beğenmeme butonu kaldırıldı mı? Youtube'da dislike görünmüyor mu?
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