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Giriş Tarihi: 13.11.2021 07:31

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuçları bugün açıklanır mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuçları bugün açıklanır mı?

13 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan AUZEF güz dönemi vize sınavlarının ardından en önemli konu AUZEF sonuçları olacak. Söz konusu sınava katılım gösteren binlerce öğrenci “AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuçları bugün açıklanır mı?” gibi sorulara yanıt ararken sınavlar toplamda 4 oturum halinde düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesi kapsamında düzenlenecek olan AUZEF sınav sonuçları ve bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının yanıtları, güz dönemi vize sınavları öncesinde sorgulanmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kapsamında düzenlenen sınavların ardından söz konusu sınavın sonuçlarına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. İşte AUZEF sonuçları hakkında son bilgiler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuçları bugün açıklanır mı?
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