AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan AUZEF sınavları sonrası öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi AUZEF sınav soruları ve cevapları oluyor. Peki; AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte yanıtı!
AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
2021 AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
AUZEF HAKKINDA
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.
AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.
AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.