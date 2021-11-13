Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçına çıktı! Cebelitarık maçında 11'de başladı...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:35 Son Güncelleme: 13.11.2021 20:51

Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçına çıktı! Cebelitarık maçında 11'de başladı...

Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçına çıktı! Cebelitarık maçında 11’de başladı...

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk etti. Cengiz Ünder'in yerine milli takım kadrosuna dahil edilen Galkatasaray'ın 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık maçında ilk 11'de başladı ve milli takım formasıyla ilk maçına çıktı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk etti. Milli takımda ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz A Milli, Takım formasıyla ilk maçına çıktı.

Sakatlığı dolayısıyla aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu.

Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu, karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatyasaray formasıyla 10 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika haberi! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 13 Kasım 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı
Son dakika: Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim'i çıldırttı
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçına çıktı! Cebelitarık maçında 11'de başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA