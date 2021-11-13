Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçına çıktı! Cebelitarık maçında 11’de başladı...

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk etti. Milli takımda ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz A Milli, Takım formasıyla ilk maçına çıktı.
Sakatlığı dolayısıyla aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu.
Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu, karşılaşmaya sağ kanatta başladı.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatyasaray formasıyla 10 maça çıktı.