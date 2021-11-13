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Giriş Tarihi: 13.11.2021 08:59 Son Güncelleme: 13.11.2021 08:59

Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve şartları nelerdir?

Bekçi alımı tarihleri ve başvuru şartları, çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalarla jandarma bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan 10 bin bekçi alımı için geri sayım sürerken, başvuruda bulunmak isteyen bekçi adayları "bekçi alımı ne zaman, nasıl ve nereden başvurulur?" diye araştırıyor. Genel olarak ilanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Bekçi alımı ne zaman, bekçilik başvuruları başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. EGM PA JGK duyurularında yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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